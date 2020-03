Baş direktor danışdı - FOTO

Metbuat.az bildirir ki, ÜST-ün baş direktorunun dediklərinə görə, COVİD-19 koronavirusuna yolunxanların sayı artıq 95265 nəfərə çatıb. Koronavirusdan ölənlərin sayı 3281 nəfərdir.

Son sutkada Çində 143 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Yoluxanların əksəriyyəti Hubey vilayətinin sakinləridir. Çinin 8 vilayətində isə son iki həftədə koronavirusa yoluxma faktları barədə heç bir rəsmi məlumat yoxdur.

Çindən kənarda, 33 ölkədə koronavirusa yoluxma ilə bağlı 2055 fakt qeydə alınıb. Yoluxma faktlarının 80 faizi üç ölkədə qeydə alınıb.

Koreyada durum ümidvericidir. 115 ölkədə koronavirusa yoluxma faktları qeydə alınmayıb, 21 ölkədə sadəcə, bir fakt qeydə alınıb.

Koronavirusa yoluxma faktlarının qeydə alındığı 5 ölkədə yeni yoluxma faktları yoxdur.

Çinin və sözügedən ölkələrin təcrübəsi koronavirusla mübarizənin aktivləşdiyinə dəlalət edir.

"Epidlemiya geri çəkilə bilər. Lakin bunun üçün dövlət qurumları var qüvvələri ilə çalışmalı, kollektiv, əlaqəli və əhatəli yanaşma olmalıdır. Hər bir ölkəni sürətli, miqyaslı və dəqiq düşüncəli qətiyyətlə hərəkət etməyə çağırırıq. Bir çox ölkələrdə görülən işlərin əksəriyyətini görməyə davam etsək də, xüsusilə xəstəlikləri zəif olan ölkələrdə hesabat verən ölkələrin sayının artmasından çox narahatıq. Ancaq bu epidemiya, zəngin və kasıb hər bir ölkə üçün bir təhlükədir. Daha əvvəl dediyimiz kimi, hətta yüksək gəlirli ölkələr də sürprizlər gözləməlidirlər. Həll aqressiv hazırlıqdır, - Tedros Adanom Qebreisus deyib. - Bəzi ölkələrin ya bunu kifayət qədər ciddi qəbul etməməsindən narahatıq, ya da edə biləcəkləri heç bir şey olmadığına qərar verdik. İmtina etmək vaxtı deyil. Bəhanə üçün vaxt deyil. Dayanmadan irəliləmək zamanıdır.

Ölkələr on illərdir bu kimi ssenariləri planlaşdırır. İndi o planlar üzərində hərəkət etməyin vaxtıdır. İnsanlara simptomların nə olduğunu və özlərini və başqalarını necə qorumağı bilmələrini öyrədin. Test qabiliyyətinizi artırın. Xəstəxanalarınızı hazırlayın. Zəruri materialların olmasını təmin edin. Vəziyyətləri müəyyənləşdirməyə, diqqətli və şəfqətli bir davranış təmin etməyə və infeksiyadan qorunmaq üçün bütün zəruri tədbirləri görün. Problemin həlli əlimizdədir. COVID-19 hazırda kəskin təhlükə yaratsa da, ölkələrin hazırlıq sistemlərini gücləndirmək üçün bu fürsəti əldən verməmələri çox vacibdir.

İnsanların qorxduğunu bilirik. Bu normal və uyğundur. Bu qorxu dəqiq məlumatlarla idarə oluna və idarə edilə bilər. Bu gün ÜST insanları təhlükəsiz, ağıllı və məlumatlı olmağa çağırır. Qorxu hiss edirsinizsə, ətrafınızdakılara müraciət edin. Cəmiyyətinizin təcili reaksiya planlarının nə olduğunu, necə uyğunlaşdığınız və necə kömək edə biləcəyinizi öyrənin.

Bilmədiyimiz çox şey var, amma hər gün daha çox şey öyrənirik və biliklərimizdəki boşluqları doldurmaq üçün gecə-gündüz çalışırıq.

Nəticədə, bu virusun nə qədər ölümcül olacağı təkcə virusun özündən deyil, həm də ona necə reaksiya göstərməyimizdən asılıdır. Bu ciddi bir xəstəlikdir. Çoxu üçün ölümcül deyil, amma öldürə bilər. Hamımız öz yoluxma riskimizi azaltmağımıza, yoluxmuş olsaq başqalarına yoluxma riskimizi azaltmağımıza görə cavabdehik. Cəmiyyətlərimizdəki həssas insanları qorumaq üçün hamımızın edə biləcəyimiz bir şey var. Buna görə həmrəylik haqqında danışmağa davam edirik.

Bu təkcə ayrı-ayrı insanlar və ya ayrı-ayrı ölkələr üçün təhlükə deyil. Hamımız bir yerdəik və yalnız birlikdə həyat qura bilərik"

(milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.