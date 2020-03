Türkiyə pilotsuz təyyarələrlə İdlibdə apardığı əməliyyatlar nəticəsində dünya mediasının diqqətini çəkib.

Metbuat.az türk mediasına xəbər verir ki, bu dəfə Fransanın "Lopinion" qəzetində yer alan xəbərdə bu məsələ qabardılıb. Xəbərdə Türkiyənin bu mövzuda Fransanı keçdiyi qeyd edilib:

"Bir həftədir Türkiyə pilotsuz təyyarə sahəsində nəyə qadir olduğunu göstərir. Türkiyə onillərdir beynəlxalq senayə həcmini artırıb. Türkiyə açıq-aşkar bu məsələdə Fransa kimi ölkələri üstələyib. "

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.