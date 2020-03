Dondurmanı yalayıb rəfə qoydu, çox keçmədi məhkəməlik oldu - ABŞ -da qəribə hadisə / VİDEO

ABŞ -da 24 yaşlı Dadrien Andersonun supermarketdə çəkdiyi video səbəbindən o məhkəməlik olub. Həmin videoda Anderson dondurmanı yalayıb sonra yenidən qapağını bağlayıb rəfə qoyur.Onun bu hərəkəti hiddətlə qarşılanıb və Andersona baha baş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dadrienin videosundan sonra o hakim qarşısına çıxıb 1000 dollar cərimə və dondurma şirkətinə 1565 dollar təzminat ödəməli olub. Dadrienin bu videosundan sonra dondurma şirkəti ciddi zərərə məruz qalıb.

Şirkət rəsmiləri bildiriblər ki, Andersonun hərəkətləri, ictimai istehlak üçün təklif edilən istehlak məhsullarının təhlükəsizliyi və keyfiyyəti ilə əlaqədar ictimai narahatlıq yaradıb.



