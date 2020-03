Türkiyədə ötən gün şəhid olan Ərtə Qaya torpağa tapşırıldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriyanın İdlib şəhərində rejim hücumu nəticəsində yaralanan, daha sonra vəfat edən şəhid Ərtə Qayanın cənazəsi doğulduğu Qaziantəpdə torpağa verilib.

Şəhidin dəfnində gərgin anlar yaşanıb. Həmin anları əks etdirən fotoları təqdim edirik:

Mənbə:CNNTURK.COM

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.