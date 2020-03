"Tehranın yarısı koronavirusa yoluxacaq'' - İran rəsmisi / FOTO

Bütün dünyaya təsir göstərən koronavirus hər gün daha çox insanın ölümünə səbəb olur. İran Çindən sonra ən çox epidemiyanın yayıldığı ölkələrdəndir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda iranda koronavirusdan ölənlərin sayı 127-ə çatıb. İran Milli Qrip Komitəsinin üzvü Məsud Mərdani bildirib ki, yeni tip koronavirusa 20 Marta qədər paytaxt Tehranda yaşayanların 40 faizi yoluxacaq.

Digər tərəfdən, yoluxucu xəstəliklər mütəxəssisi Mərdani, koronavirusun sürətlə yayıldığını söyləyərək dəhşətli bir açıqlama verib.

O deyib ki, eyni vaxtda dörd nəfərə bir adam virus ötürərək onu yoluxduracaq.

