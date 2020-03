Fransada koronavirus epidemiyaya çevrilir

Fransa hökuməti koronavirusu ölkə ərazisində geniş yayıldığından epidemiya elan etmək niyyətindədir.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidenti Emanuel Makron Parisin cənub-şərqindəki qocalar evində keçirdiyi görüş zamanı bildirib.

“Hazırda epidemiyaya qarşı mübarizənin ikinci mərhələsindəyik. Yaxın günlərdə üçüncü mərhələyə, yəni virusun bütün bölgələrə yayıldığı və epidemiya olaraq səciyyələndirilən vəziyyətə qədəm qoyacağıq. O zaman əhalinin ən həssas təbəqəsini qoruyaraq virusla mübarizə aparmalı olacağıq", - prezident deyib.

Xatırladaq ki, 31 dekabr tarixində Çinin Uhan şəhərində ilk dəfə qeydə alınmış yeni koronavirusa yoluxanlar hazırda Çində 80 559 nəfər, dünyada 100 551, ölənlər Çində 3 042, dünyada 3 410, sağalanlar isə Çində 53 929, dünyada 55 991-dir.

