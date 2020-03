Koronavirus daha bir ölkədə aşkarlandı

Toqoda koronavirusa ilk yoluxma hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə yerli “Republic of Togo” informasiya portalı bildirib.

Portalın xəbərinə görə, söhbət Almaniya, Fransa və Türkiyədə səfərdə olan 42 yaşlı qadından gedir.Qeyd olunub ki, hazırda virusa yoluxan qadının vəziyyəti stabildir, yoluxucu xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan mərkəzə yerləşdirilib. Onunla yaxın təmasda olanlar nəzarətə götürülüb.

Koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda epidemiya 95 ölkədə qeydə alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 100 714-ə çatıb. Bunların 55 995 nəfəri sağalıb, 3 412 nəfəri isə ölüb.

