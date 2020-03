Müğənni Mətanət Əsədova ilə əməkdar artist Elza Seyidcahan arasında qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mətanət Əsədova Seyidcahanın şeir deyərkən çəkilən videosunu paylaşaraq, onu lağa qoyub: "Mənim əzizlərim, baxın, doyunca gülün. Görün mənə kim irad tutur?!"



