"Tottenhem"in baş məşqçisi Joze Mourinyo bu dəfə koronavirusla bağlı zarafatı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı mütəxəssis mətbuat konfransından əvvəl ona əlini uzadan jurnalistə koronavirus səbəbindən dirsəklə salamlaşmağı təklif edib. Mourinyo qeyri-adi salamlaşmadan sonra yenə də jurnalistin əlini sıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.