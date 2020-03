Xəstəxanalardan 11 min maska oğurlandı

Koronavirus yayıldıqdan sonra Fransa xəstəxanalarından 11 min ədəd tibbi maska və 1400-ə yaxın tibbi spirt flakonu oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Fiqaro” nəşri məlumat yayıb.

Belə ki, yalnız “Bicat” xəstəxanasından 2 gün ərzində 2 min cərrahi maskanın yoxa çıxdığı bildirilib.

Marselin “Hopital de La Konsepşn” hospitalında da eyni hal yaşanıb. Burada da 2 min tibbi maskanın oğurlandığı deyilib.

Qeyd edək ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron bütün tibbi maskaların səhiyyə işçilərinə və sözügedən xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə paylanılacağını söyləmişdi. / Axar

