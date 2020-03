Paraqvayda saxta pasportdan istifadə etdiyi üçün saxlanılan Braziliya millisinin sabiq üzvü Ronaldinyo aparıldığı bölmədə diqqət mərkəzində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şöbə rəisi sabiq oyunçu ilə şəkil çəkdirib. Həmin şəkil sosial şəbəkədə yayılıb.

Qeyd edək ki, Ronaldinyo ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb.

