Ağdaşda fəhlənin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanıb

Ağdaşda fəhlənin faciəli şəkildə ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gün rayonun Ləki qəsəbəsində yerləşən "Kafkaz" QSC-yə məxsus Beton Zavodunda qeydə alınıb.

Zavodda fəhlə işləyən, rayon sakini Mahir Hacıyev beton qarışdıran qurğunun içinə düşərək ölüb.

Faktla bağlı Ağdaş rayon Prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 162.2-ci ( əmək mühafizə qaydalarını pozma, zərərçəkmişin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, müvafiq ekspertizalar təyin olunub.



