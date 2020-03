Bakıda ət mağazasında ürəkbulandıran mənzərəni əks etdirən görüntülər redaksiyamıza göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi, Neapol dairəsi yaxınlığındakı ət mağazalarında qeydə alınıb.

Görüntülərdən bəlli olur ki, kəsilmiş və mağazanın ortasında qalan ət parçalarına siçanlar daraşıb. (oxu.az)



