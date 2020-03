ABŞ-da bir sərnişin gəmisində koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bunu ABŞ prezident köməkçisi Mayk Pense açıqlayıb. Gəmidəki 46 nəfərdən test götürülüb, onlardan 21 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, sözügedən gəmidə 3 min 500 insan var. Gəminin karantinə alınıb-alınmaması müzakirə edilir.





