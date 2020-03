Belçikada internettə çılpaq görüntüləri yayıldığı üçün 14 yaşlı qız uşağı intihar edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, məktəblinin çılpaq görüntülərinin olduğu dörd video yanvar ayında "Snapchat" üzərindən paylaşılıb. Video daha sonra digər sosial media platformaları vasitəsi ilə yayılıb.

Görüntülərin ortaya çıxmasından sonra təcavüzə uğrayan Maelle adlı qız uşağı intihar edərək həyatına son verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.