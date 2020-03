Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar Moskvada İdliblə bağlı əldə olunmuş razılaşma ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az türk mediayasına istinadən xəbər verir ki, nazirin məlumatına görə, martın 15-dən etibarən Suriyada M4 avtomobil yolunda Türkiyə və Rusiya hərbçiləri birgə patrul xidmətinə başlayacaqlar.

H. Akar qeyd edib ki, qarşıdakı həftənin əvvəlində Rusiya hərbi heyəti Ankaraya səfər edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.