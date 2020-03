Tramp: ''Həyəcana ehtiyac yoxdur, ABŞ koronavirusa hazırdır ''

Amerika Prezidenti Donald Tramp ABŞ Xəstəlikləri İdarəetmə və önləmə mərkəzini ziyarət edərək yeni tip koronavirusa (COVİD -19) qarşı alınan tədbirlərlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp ABŞ -ın virusla bağlı hər şeyə hazırlıqlı olduğunu bildirib.

''İnsanlar səyahət də daxil olmaqla bir çox mövzuda rahat olmalıdırlar. Çaxnaşmaya gərək yoxdur. Amma fiziki baxımdan zəif olan, həmçinin yaşlı insanlar ehtiyyatlı olsunlar. Biz Çində virusun mövcudluğu təsdiqlənəndən yeddi gün sonra təhlükəsizlik tədbirlərinə başladıq. Hal-hazırda virusdan sağalanlar da var. Onların statistikası göstərilmədiyindən ABŞ da ölənlərin sayı daha çox diqqət də saxlanılır. Koronavirusdan sağalanların statistikası da hesaba qatılmalıdır. Çünkü çox adam sağalmağa başlayıb''.



Digər tərəfdən, koronavirusa qarşı mübarizə çərçivəsində Milli Regional və Şəhər Sağlamlığı İşçiləri Birliyinin prezidenti Corc Roberts Vaşinqtonda məlumat toplantısı keçirib.

O deyib ki, bu yeni bir virus haqqında hər keçən gün yeni bir şey öyrənirik. Roberts tək bir yoluxmuş insanın 2 ilə 4 nəfərə yoluxma potensialının olduğunu vurğulayıb.



Qeyd edək ki, bugün ABŞ Quru Qoşunları Komandanlığı koronavirusa qarşı yeni peyvənd sınağının artıq siçanlar üzərində uğurlu test edildiyini bildirib.

Quru Qoşunları Xəstəlikləri Araşdırma İnstitutunun direktoru Kavyon Modjarrad, açıqlamasında bildirib ki, siçanlarda peyvənd testlərinin ilk mərhələsinin sınağı başlanılıb.

Modjarrad, ikinci mərhələdə, testlərin insan anatomiyasına yaxın heyvanlarda, o cümlədən meymunlarda aparılacağını bildirib.

O əlavə edib ki, insanlara testlərin nə vaxt ediləcəyinin dəqiq vaxtı müəyyən olunmayıb.

Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda epidemiya 97 ölkədə qeydə alınıb.

Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 102 238-ə çatıb. Bunların 57 623 nəfəri sağalıb, 3 497 nəfəri isə ölüb.

