Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Instagram” hesabında Azərbaycanı təsvir edən videoçarx paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, “Baku Media Center”in hazırladığı videoçarxda ölkəmizin təbiəti, mədəni, idman həyatı, gündəlik yaşam tərzi əks olunub.



