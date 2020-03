Türkiyənin Sahil Mühafizə Xidməti miqrantları batırmağa çalışan Yunanıstan gəmisini qovub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, türkləri görən Yunanıstan gəmisi ərazidən uzaqlaşmağa başlayıb.

Türkiyə hərbçiləri Yunanıstan gəmisinin arxasınca düşüb və bir müddət sonra onu ərazidən uzaqlaşdırıb.

