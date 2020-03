İranda qadın deputat koronavirusdan öldü - FOTO

İranda koronavirusdan ölən siyasətçilərin sayı artır.

Metbuat.az Fars Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, ölkə parlamentinə Tehran şəhərindən seçilən qadın deputat Fatimə Rəhbər ötən gün müalicə aldığı Tehranın Məsih Daneşvari xəstəxanasında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Tehrandan deputat seçilən Fatimə Rəhbər, İran parlamentinin sərt xətt tərəfdarı olan mühafizəkar (üsulçu) deputatlarından biri sayılır.

Xatırladaq ki, İran Səhiyyə Nazirliyi martın 5-də bəyanat yayaraq, ölkədə virusdan ölənlərin sayının 107-yə, yoluxanların sayının 3 min 513 nəfərə çatdığını bildirsə də, İranın tibb mərkəzlərində çalışan qeyri-rəsmi mənbələr, virusdan ölənlərin və yoluxanların sayının qat-qat çox olduğunu bildirirlər.

Həmin mənbələrin dediyinə görə, İran rejimi ölənlərin sayını azaltmaqla, virusla mübarizədə öz səriştəsizliyini və ölkədə baş verən insani faciənin dəhşətli miqyasını xalqdan və cəmiyyətdən gizlətməyə çalışır.

