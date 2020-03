Abşeronda ev qarət edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, DİN-in Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsi və Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki evlərin birindən 5000 manat dəyərində elektrik avadanlıqları və inşaat materialları oğurlamaqda şübhəli bilinən Novxanı qəsəbə sakini, əvvəllər məhkum olunmuş O. Cəfərov saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

