Xaçmazda külək məktəbin, ticarət obyektlərinin damını uçurub

Ötən gün axşam saatlarından başlayan güclü külək Xaçmaz rayonunda bir sıra fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Əhmədoba kənd məktəbinin damı uçub.

Rayonun Qaradağlı kənd məscidinin yardımçı tikilisinin, habelə Qaracəlli kəndində yaşayış evinin və Xaçmaz-Quba yolunda yerləşən bir neçə ticarət obyektinin damını uçurub.

Bəzi ərazilərdə güclü külək elektrik dirəklərini aşırıb və ağacları kökündən çıxarıb.

Rayonun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində problemlər yaranıb. (apa.az)

