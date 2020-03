Şirvanda yeni doğulan körpə ölüb

Şirvan şəhərində yeni doğulmuş körpə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gün Şirvan şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında baş verib.

1998-ci il təvəllüdlü Şirvan şəhər sakini Gültən Kərimli fevralın 6-sı doğum sancıları şikayəti ilə Şirvan şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət edib.

Doğum evində qadına "doğuşun birinci dövrü, baş gəlişi ilk hamiləlik" diaqnozu qoyulub. Həmin gün saat 23:30 radələrində 3 kq 700 qr çəkidə qız uşağı ölü doğulub.

Hadisə ilə bağlı Şirvan doğum evinin mama-ginekoloqu Nəcəfova İlahə Əsgər qızının izahatı alınıb. O izahatında doğum zamanı göbək ciyəsinin uşağın boynuna dolanmış vəziyyətdə olması səbəbindən ölü doğulduğunu bildirib.

Yeni doğulmuş körpənin meyiti daxili və xarici müayinəyə göndərilib. (trend.az)

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

