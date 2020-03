Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Lerikdə sürüşmə nəticəsində xəsarət alanların səhhəti ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lerikdə sürüşmə olan evdə xəsarət alan 3 nəfər xəstəxanaya aparılıb.



Bildirilib ki, ambulator yardım göstərildikdən sonra onlar xəstəxanadan buraxılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.