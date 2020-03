Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının rəisi Əziz Qaralov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əziz Qaralov bildirib.

O qeyd edib ki, dünən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının rəisi vəzifəsindən azad olunub.(apa.az)



