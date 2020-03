"Türkiyənin yükü ağırdır, başa düşməliyik" - AB təmsilçisi

"Türkiyənin ciddi bir yükü var. Dəstək olunması gərəkən 4 milyon insandan danışırıq. Bunu başa düşməliyik. Lakin miqrantların da bir təzyiq ünsürü olaraq istifadə edilməsi qəbuledilməzdir".

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyi təmsilçici Josep Borrel deyib. Həmçinin, İdlibə dair Türkiyə-Rusiya müzakirələrinə toxunan Borrel bildirib:

"Atəşkəs tətbiq edilməsindən məmnunam, atəşkəs yaxşı xəbərdir, ən azından bir yaxşı niyyət göstəricisidir. Görək necə tətbiq ediləcək".

