Milli məclisə daxil olan şəxslər koronavirus yoxlanılışından keçirilir.

Metbuat.az bildirir ki bu barədə milli məclisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu məlumat verib.

O bildirib ki, Milli Məclisin binasına daxil olan hər bir şəxs, eləcə də deputatlar koronavirusla bağlı yoxlanışdan keçirlər. (azvision.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.