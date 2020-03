Lavrovun Ərdoğanın qulağına nə dediyi bilindi: "VURULDUM"

Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Moskvada Rusiya və Türkiyə Prezidentlərinin İdlibdə atəşkəs elan olunması ilə bağlı qərarından sonra keçirilən toplantıda Sergey Lavrovla Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında baş tutan dialoqla bağlı rəsmi açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada Rusiya XİN başçısı Sergey Lavrovun Türkiyə Prezidentinə nə dediyinə aydınlıq gətirilib. XİN-in sosial şəbəkə hesabında yayılan açıqlamada bildirib ki, Lavrov Ərdoğanın qulağına "Qalstukuna vuruldum” deyib.

Qeyd edək ki, bəzi xarici KİV-lərdə həmin an fərqli şəkildə yozulub.

(Qafqazinfo)

