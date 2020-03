Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 13 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Gürcüstanda 141 nəfər koronavirus şübhəsi ilə karantində saxlanılır.

Onlardan 69 nəfəri tibbi nəzarətə alınıb. Ölkə üzrə virusa yoluxma halının artacağı istisna edilmir.

