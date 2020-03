Türkiyə Super Liqasında 25-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, son günlər uğursuz çıxışlarla yadda qalan “Fənərbağça” klubu öz meydanında "Dənizlispor”u qəbul edib.



“Şükrü Saracoğlu” stadionunda keçirilən görüşdə qalib müəyyənləşməyib. Matç 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb. “Fənərbağça”nın növbəti dəfə xal itirməsi azarkeşlərin etirazına səbəb olub.

