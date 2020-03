Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə yanacaq daşıyan maşınla iki sərnişin avtobusu toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza zamanı 30 nəfər ölüb, çox sayda insan yaralanıb.

Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdirilib. Qəzanın baş vermə səbəbi bəlli deyil.

