Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 20-ci tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçiriləcək.



"Səbail" klubu öz meydanında "Zirə"ni qəbul edəcək, lider "Qarabağ" isə "Keşlə"nin qonağı olacaq.

8 mart (bazar)



16:00. “Səbail” – “Zirə”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Nahid Əliyev, Rauf Allahverdiyev

“ASCO Arena”

18:00. “Keşlə” – “Qarabağ”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Rövşən Rəcəbov

“ASK Arena”

