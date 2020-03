Bu geyiminə görə restorandan qovuldu BİABIR OLDU / FOTOLAR

İngiltərənin Somerset şəhərində bir restoranda baş verənlər geniş müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hannabella Parker adlı qadın Bristol bölgəsində yeni açılan restorana üz tutub. Göbəyi açıq kofta və idman geyimi ilə restorana daxil olan qadın "Restorana uyğun geyim deyil" deyilərək məkandan qovulub.

"Daily Star" qəzetinin nər etdiyi xəbərə görə, Hannabelle adlı xanım bütün etirazlarına baxmayaraq restorandan çıxarılıb.

Hamının ona baxdığını söyləyən gənc qadın restoranda məsul şəxs tərəfindən kənara çəkildiyini və çox utandığını bildirib.

Hannabella adlı xanımın bu başına gələni sosial şəbəkədə yazması böyük müzakirələrə səbəb olub. Bəziləri xanımı müdafiə etsə də ona haqq verməyənlər də olub.

İngiltərədə gündəm olan hadisə bir çox məşhur sima tərəfindən də qınanılıb. (baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.