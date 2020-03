Türkiyəli aktrisa Tuvana Türkay Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, iş xanımı Ruhi Əliyevanın dəstəyi ilə lentə alınan “Ağır romantik” filminin qalasına qatılıb.

Aktrisa gecəyə qara sinə dekolteli libas geyinib.

Dərin dekoltesi Tuvanaya hərəkət etdikcə çətin anlar yaşadıb.

