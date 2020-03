Türkiyənin Osmaniyə əyalətində muzeydən qayıdan insanları daşıyan avtobus aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 35 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili yardım briqadaları və xilasedicilər cəlb edilib. Xəsarət alan şəxslər yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.

Qəzanın səbəbləri araşdırılır.



