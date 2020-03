Günün ulduz falı - 9 MART

Qoç - ətrafınızda yaşanan olayları nəzərə alaraq ehtiyatlı olun. Hadisələrə vaxtında, təxirəsalınmaz, sürətli reaksiya verin. Hisslər, emosiyalar, antipatiyanın qarşısını almaq çətindir. Onlar əhvalınıza təsir edəcək, stimul və məqsədləri müəyyənləşdirəcək. Başqasının tələbi və ya göstərişi ilə yeni işə başlasanız da, bütün variantları diqqətlə düşünün. Həyat dəyişikliklər tələb edir, enerji yenilənir.

Buğa - yaşananları fatum qismində qəbul etməyin. Nə iləsə vidalaşmaq və unutmaq ehtiyacı yaranırsa, əvəzində cari mərhələdə daha maraqlı və dəyərli nəsnə əldə etmək olar. Şərait imkan verirsə, günün ikinci yarısında yeni işə başlayın.

Əkizlər - hansısa konkret istiqamətdə diqqəti cəmləşdirmək çətindir. Yeni işlər, tapşırıqlar və qayğıların sayı artır. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizdən daha çox nəticə istəyirlər. Yaşananlara həyəcan, təlaşla baxmayın. İşinizin keyfiyyətini yaxşılaşdırın. Az sonra hər şey daha müəyyən və konkret olacaq.

Xərçəng - işləri, fəaliyyət sahəsini qaydaya salın, informasiyanı sistemləşdirin. Narahatlıq hiss edirsinizsə, başqa fəaliyyət istiqamətini seçin. Axtardığınızı indi tapa bilərsiniz. Bəzi problemlər isə sizin iştirakınız olmadan həllini tapacaq.

Şir - işdə maraqlarınız kollektivin mənafeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər. Tələsməyin. Ola bilər ki, geriyə addım atmalı, iddia və tələblərinizdə inadkarlıq etməməlisiniz. Normal qəhrəmanlar həmişə məqsədə doğru inadla, amma ağılla hərəkət edirlər. Cazibədar ideyanın təsiri altına düşə bilərsiniz. Bu ideya sizə uğurla yanaşı, yeni intriqa və hətta həyatınızda yeni düşmənin peyda olmasını vəd edir.

Qız - məhz təmkinli davranmaq sizə radikal addımlar atmamağa imkan verəcək. Uğurlarınızın bilavasitə asılı olduğu sahədə reallıq hissini itirməyin. Axşam saatlarında dincəlin, səhhətinizin qeydinə qalın, açıq havada gəzintiyə çıxın.

Tərəzi - malik olduğunuzu dəyərləndirin. Dönüş və can atmaq üçün məqsəd var. Ciddi, konstruktiv ideyaları inkişaf etdirməyə, reallaşdırmağa çalışın. Əsas məsələ odur ki, geriyə qayıdışı düşünməyin, təəssüf və ya pərişanlığa səbəb ola biləcək addım atmayın. Maddi maraqlar aktivləşsə də, kimdənsə asılılıqdan qurtulmaq ehtiyacı yaranacaq.

Əqrəb - həyatın aktiv axarının bərpa olunmasına ehtiyac duyulduğu vaxtdır. Kollektivdəki ab-hava pisləşə bilər. Münaqişə və ya mübahisə istisna deyil. Qəfil tapıntınız və ya təəssüratlarınızı ətrafınızdakı insanlarla bölüşməyə tələsməyin. İdeyalarınızı müstəqil şəkildə inkişaf etdirin, düşünün, təhlil edin.

Oxatan - şəxsi münasibətlərdə maraq və istəklərinizlə bağlı nə varsa, inadkar, qətiyyətli olun. Amma unutmayın ki, ünsiyyətdə olduğunuz insan da eyni davranış modelini seçə bilər. Ümumi iş, məqsəd və ya plan sizə mümkünsüz təsir bağışlayan işi tamamlamağa, tərəfdaşlıq münasibətlərində yeni üfüqlərə, maraqlara səbəb olacaq.

Oğlaq - uğur və bacarıqlarınızla qürrələnərək rəqibin inkişafını gözdən qaçırmayın. Münasibətlərə yeni məna verin, tərəfdaşla planları müzakirə edin, yeni işin miqyasını dəqiqləşdirin. Bu gün sizə və əməyinizə təlabat var. Maraqlı təklif ala bilərsiniz. Dərhal cavab verməyin, düşünün. Şəxsi münasibətlərdə sayıq olun. Günün ikinci yarısında zahiri görünüşünüzə fikir verin, nikbin görünün.

Dolça - faydalı və gəlirli iş tapsanız, bu barədə tərəfdaşınıza, şərikinizə xəbər verin. Çalışdığınız insanın kimliyi və hansı əlavə imkanlar aramağınızdan uğurun yarısı asılıdır. Sürətli olun, ətalətli davranmayın. Aktivlik uğurun ikinci yarısıdır. Şanslı gündür, iş və qərarları təxirə salmayın.

Balıqlar - işlər əla alınır, hər şey yaxşıdır. Amma eyforiyaya qapılmayın, ehtiyatlı olun. Uğur və irəliləyiş gözləmədiyiniz məkanda, istiqamətdədir. Yalnız diaqnoz, dəyərləndirmələrə yol verməyin, tələsik qərarların müəllifi olmayın. Ailəvi həllin optimal olduğu işə başlayın. Hadisələr və xəbərlər yaradıcılıq planlarınızı ləngidə bilər. Həmkarlarınız və ya tərəfdaşlarınız isə sizə əlavə iş tapşırmaq istəyəcək, hiss və həyəcan yükünü sizə vermək fikrinə düşəcəklər.

