İngiltərə çempionatının 29-cu turunda “Mançester Yunayted” öz meydanında “Mançester Siti”ni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gərgin görüş 2:0 “qırmızı şeytanlar”ın qələbəsi ilə başa çatıb. Oyunda qolları Antoni Marsialla Skott Maktominay vurub.

29-cu turdan sonra “Mançester Yunayted” turnir cədvəlində 5-ci yeri tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.