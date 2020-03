İtaliyanın Baş Qərargah rəisi, general Salvatore Farina yeni növ koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, general karantinə alınıb.

O, xəstəxanada xüsusi həkim nəzarətində saxlanıır, vəziyyəti qənaətbəxşdir.

