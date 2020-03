İtaliya A seriyasında mübarizə aparan “Yuventus” və “İnter” komandalarının derbi görüşü təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun azarkeşsiz keçirilməsi planlaşdırılsa da, sonradan ölkədə koronavirusun geniş yayılması ilə əlaqədar matçın təxirə salınmasına qərar verilib.

