OPEK+ razılaşmasının pozulmasından sonrakı ilk iş günündə Brent markalı neftin qiyməti 31 faiz ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Brent markalı neftin hazırki qiyməti barrel üçün 31,43 dollar təşkil edir.

