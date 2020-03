İlham Əliyevdən sabiq icra başçısı ilə bağlı SƏRƏNCAM imzaladı

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Mirdaməd Mirsadıq oğlu Sadıqovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı AZƏRTAC məlumat yayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə Mirdaməd Mirsadıq oğlu Sadıqov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, M.Sadıqov 2013-cü ilin fevralından İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı olub və 2020-ci il martın 5-də dövlət başçısının sərəncamı ilə vəzifəsindən azad edilib.

