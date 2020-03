Real TV-nin rəhbəri Mir Şahin Ermənistanla sərhəddən reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reportajda Mir Şahin şəhidimizin qisasının alındığını və düşmənin itkisinin qat-qat artıq olduğunu xüsusi vurğulayıb.

Verilişin anonsunu təqdim edirik:

