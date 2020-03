İcra başçısının kürəkəni və daha iki məmur saxlanıldı

Azərbaycanda qaçaqmalçılığa görə üç yüksək vəzifəli məmur saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini Emil Hüseynov və daha iki vəzifəli şəxs həbs olunublar.

Saxlanılan E.Hüseynov Xaçmaz rayonunun sabiq icra başçısı Şəmsəddin Xanbabayevin kürəkənidir.

Məsələ ilə bağlı Unikal.org-a açıqlama verən Ş.Xanbabayevin kürəkəninin saxlanıldığını təsdiqləyib:

“Bəli saxlanılan şəxs kürəkənimdir.Biz də indi məlumat almışıq.Emil Hüseynovun niyə saxlanıldığı barədə dəqiq məlumatımız yoxdur”.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

