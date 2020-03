NATO-nun mənzil-qərargahında koronavirusa ilk yoluxma hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sabah” məlumat yayıb.

NATO-dan verilən açıqlamaya əsasən, Brüsseldə mənzil-qərargahda çalışan yüksək vəzifəli şəxslərdən biri koronavirusa yoluxub.

Məsələ ilə bağlı qərargahda işləyənlərin hamısı məlumatlandırılıb. Əməkdaşlar fəaliyyətlərini evdə davam etdirir.

