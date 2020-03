Əməkdar artist Aybəniz Haşımova kürəkəni Kənan Əliyevin ona aldığı bayram hədiyyəsini sosial şəbəkədə paylaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, videonu paylaşan müğənni kürəkəninə təşəkkür edib:



"Kənan balamın mənə 8 Martda hədiyyə etdiyi güllər açıb. Ayni, gör nə gözəl açıb güllər?! Çox gözəl zövqün var balam, çox sağol. Allah həmişə üzünü ağ eləsin".



(big.az)



