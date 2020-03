Türkiyə ordusu Suriyada terrorçu qrupu zərərsizləşdirdi

Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında PKK/YPG silahlılarından ibarət qrupu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin “Twitter” səhifəsində bildirilir.

Qeyd edilir ki, terrorçular Tal-Rıfat rayonundan Türkiyə hərbçilərinə hücum əməliyyatı hazırlayırmış.

"Fərat Qalxanı" əməliyyatı zonasında yerləşən türk hərbçilərinə Tal-Rıfat rayonundan hücum hazırlayan PKK/YPG-nin 13 terrorçusu zərərsizləşdirilib”, - deyə xəbərdə bildirilir.

