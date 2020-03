Koronavirus xəstələri BU YOLLA SAĞALIR - Çinli həkimlər dünyaya elan etdi

Çində koronavirus xəstələrini sağaltmaq üçün həkimlər ənənəvi təbabət üsullarına üstünlük verməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, COVID-19 infeksiyası təsdiqlənmiş 60 min xəstəyə Çinin ənənəvi təbabət üsulları tətbiq olunub.

Bildirilir ki, “adi” tibbi vasitələri qəbul edənlərlə müqayisədə, təbabət müalicə üsulundan istifadə olunan xəstələrin müalicəsi daha uğurlu olub. Məsələn, Hançjou şəhərində ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılan 88 yaşlı xəstə məhz bu üsulla müalicə edilib.

Çinin ənənəvi təbabət üsulları ilə müalicə Hançjounun Səkkizinci Xalq Xəstəxanasında hazırlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.