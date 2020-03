"Xoruzlar, kişiciklər, xalalar yığışıb bayram edir" - Aparıcı Tolik / FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün öncə "Xəzər Tv"-də yayımlanan "Hər şey daxil" verilişi bağlanıb. Verilişin aparıcı Tarix Əliyev yeni proqramla efirə qayıdacağını bildirib.



Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Toliklə Nazilə Səfərli arasında da bir müddət əvvəl qalmaqal yaşanmışdı. Nazilə Səfərli instaqram hesabında ad çəkməsə də Tolikin verilişinin bağlanmasına münasibət bildirib. O, "bütün hallarda susan qalib olur", " inamı və sevgisi olmayanı paxıllıq və qısqanclıq öldürər", "kiminsə yıxılmağına sevinməkdənsə, nə üçün yıxıldığına diqqət et..." kimi şərhlər paylaşıb.



Tolik isə öz növbəsində Naziləyə cavab olaraq "Deyirəm, xoruzlar, kişiciklər, xalalar yığışıb bayram edir. Dizüstə qoymuşdum sizi verilişim vaxtı. Az qalıb, yeni verilişdə ananızı ağladacam" şərhini paylaşıb.

