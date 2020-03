AFFA Şamaxı şəhər stadionunun yenidən qurulması işləri üçün tender elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə federasiyanın rəsmi saytı məlumat yayıb. Xəbərdə görüləcək işlər və stadionla bağlı ümumi məlumatlar da yer alıb.



Arenanın meydançasının süni ot örtüklü olacağı, tribunaların altında paltardəyişmə otaqları və kabinetlərin tikiləcəyi və s. bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.