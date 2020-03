Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Liviya Milli Ordusunun rəhbəri Xəlifə Haftarla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yelisey sarayında baş tutan görüşdə Haftarın atəşkəs razılaşmasını imzaladığı bildirilib.

Lakin Haftar Liviya Milli Razılıq hökumətinin razılaşmanı pozacağı təqdirdə sazişi ləğv edəcəyini deyib. Bundan əlavə, görüşdə neftlə bağlı da müzakirə aparılıb. / Axar

